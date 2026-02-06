Associazione Marino | nuova sede Un centro di riferimento per tanti

L’associazione Anna Maria Marino ha aperto una nuova sede a Montecatini. Sabato scorso, le socie hanno tagliato il nastro nei locali dell’ex mercato coperto di via Mazzini. La sede diventa un punto di riferimento per chi cerca ascolto e aiuto contro ogni forma di violenza. Le volontarie vogliono offrire uno spazio di sostegno concreto e vicino alle persone che ne hanno bisogno.

"Un presidio di ascolto e sostegno contro ogni forma di violenza ": è così che le socie dell' associazione Anna Maria Marino hanno definito la nuova sede, inaugurata proprio sabato scorso a Montecatini in via Mazzini nei locali dell'ex mercato coperto. "La nuova sede di via Mazzini – fanno sapere dall'associazione benefica – si inserisce in un percorso fatto di iniziative concrete, come i mercatini solidali organizzati nella Valdinievole e le numerose cene di beneficenza. Tra queste, ricordiamo l'evento svoltosi lo scorso 30 gennaio al Centrale di Montecatini Terme, che ha permesso la donazione di 500 buoni pasto a favore di oltre 80 persone assistite, seguite con costanza dalle socie Marina Azara, Antonella Marchi, Justine, Paola Pasquali e Jacqueline Monica Magi".

