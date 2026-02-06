AperiQuiz | continua il laboratorio Reggio Calabria è una città per tutt??
Dopo il grande successo dell’AperiQuiz del 31 gennaio, il progetto sulla parità di genere a Reggio Calabria riparte dai quartieri. Venerdì 21 marzo, si tiene il secondo incontro del laboratorio partecipato “Reggio Calabria è una città per tutt?”, che coinvolge i cittadini in attività e discussioni sul tema. L’obiettivo è continuare a sensibilizzare e coinvolgere la comunità per promuovere un cambiamento reale nella città.
Dopo la grandissima partecipazione all’AperiQuiz dello scorso 31 gennaio, il percorso cittadino sulla Parità di Genere – Reggio per tutt? continua il suo cammino neiquartieri della città con il laboratorio partecipato "Reggio Calabria è una città per tutt??": il prossimo appuntamento è venerdì 21 febbraio alle ore 16 presso il Polo sanitario di prossimità di Arghillà, ospitato dal Centro Antiviolenza Angela Morabito e dal Progetto F.a.t.a. Il laboratorio riproporrà il format già sperimentato con successo: un momento di ascolto e confronto in cui l? partecipanti saranno invitat? a rispondere alla domanda “Reggio è una città per tutte?”, condividendo vissuti, riflessioni e punti di vista sulla città, sulle disuguaglianze e sul modo in cui affrontiamo collettivamente e parliamo di questi temi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
‘Reggio è una città per tutt??’: ad Arghillà il laboratorio sulla parità di genere – FOTODopo l’AperiQuiz il Percorso cittadino sulla Parità di Genere fa tappa presso il Polo sanitario di prossimità di Arghillà ... citynow.it
