Ambivalenza materna senza tabù | amare i figli e volersi sottrarre alla maternità

Maria Rossi, madre di due figli di 4 e 7 anni, ha raccontato di sentirsi spesso combattuta tra l’amore incondizionato per i figli e il desiderio di tornare a vivere senza le responsabilità della maternità. La sua esperienza mette in luce un fenomeno chiamato ambivalenza materna, riconosciuto dagli psicologi, che riguarda il conflitto tra il grande affetto e la voglia di libertà personale. A differenza di molte narrazioni tradizionali, Maria ammette di provare anche sentimenti di stanchezza e di desiderio di spazio, senza tabù. Questo dettaglio, che emerge spesso nel racconto di molte mamme, distingue chiaramente

Vi è mai capitato di pensare che amate alla follia vostro figlio o vostra figlia ma al tempo stesso vi manca la vostra vita prima della gravidanza? È un fenomeno conosciuto dagli psicologi e dalle psicologhe, e prende il nome di ambivalenza materna: in pratica sareste pronte a gettarvi nel fuoco per la prole ma al tempo stesso preferireste spazi e tempi più “vostri”. È assolutamente comune provare questi sentimenti ambivalenti. Che cos’è l’ambivalenza materna. I sentimenti ambivalenti verso figli e figlie prendono il nome appunto di ambivalenza materna, ossia tutto quell’insieme di emozioni complesse e contraddittorie che può circondare l’esperienza della maternità. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Ambivalenza materna senza tabù: amare i figli e volersi sottrarre alla maternità Contenuti correlati Argomenti discussi: Ambivalenza materna senza tabù | amare i figli e volersi sottrarre alla maternità. Ambivalenza materna senza tabù: amare i figli e volersi sottrarre alla maternitàL'ambivalenza materna può essere superata solo in un modo: accettandola. Si tratta infatti di un fenomeno comune. gravidanzaonline.it Giornata della Salute Mentale Materna: l’importanza del supporto psicologico in gravidanza (e dopo)Guardando ai dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità, ogni anno sono oltre 86.000 le coppie in Italia che si sottopongono a trattamenti di fecondazione assistita. Un percorso delicato, che ... iodonna.it