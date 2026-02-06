Alleanza tra AMI e FIDAPA promuove progetti sostenibili per ambiente e inclusione

Questa mattina, Ambiente Mare Italia e FIDAPA BPW Italy hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa. È il terzo biennio consecutivo in cui le due organizzazioni collaborano per promuovere progetti che puntano a migliorare l’ambiente e favorire l’inclusione. La firma è avvenuta in una cerimonia semplice ma significativa, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative già avviate e lanciare nuove idee per il futuro.

L’alleanza tra Ambiente Mare Italia (AMI) e FIDAPA BPW Italy si rinnova per il terzo biennio consecutivo, con la firma del protocollo d’intesa che avvia un nuovo capitolo di collaborazione. La partnership, ormai consolidata nel tempo, è ormai un modello di interazione tra istituzioni ambientali, sociali e culturali, e rappresenta un esempio di come l’attivismo civico possa contribuire a creare spazi inclusivi, educativi e sostenibili. L’incontro tra due enti con diversi ma complementari obiettivi – uno dedicato alla tutela dell’ambiente, l’altro alla promozione dell’equità di genere – è ormai una pratica consolidata e riconosciuta a livello nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

