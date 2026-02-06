Aggiornamento HACCP igienicità esercizi

Bar, ristoranti e hotel sono chiamati a rivedere le proprie procedure. Devono aggiornare il piano HACCP per garantire la qualità dell’acqua e rispettare i nuovi limiti sui PFAS previsti per il 2026. Le autorità hanno inviato le nuove linee guida, e ora gli esercenti devono adeguarsi per evitare sanzioni. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza alimentare e l’igiene, con focus particolare sulla sostenibilità delle risorse idriche.

Nuove responsabilità per bar, ristoranti e hotel: come garantire la qualità dell'acqua e aggiornare il piano HACCP in vista dei limiti PFAS 2026. Gentili Lettrici e lettori con il presente articolo portiamo alla vs. attenzione a seguito di decreto correttivo, l'aggiornamento in materia HACCP igienicità esercizi alimentari eo simili e precisamente: Acqua e sicurezza alimentare: cosa cambia per il tuo locale. C'è un aspetto spesso sottovalutato, ma oggi fondamentale per la sicurezza alimentare di bar, ristoranti e strutture ricettive: la qualità dell'acqua utilizzata nel locale.

