Mauro Mambelli di Confcommercio Ravenna ribadisce l’appoggio alle iniziative che coinvolgono i giovani. Dice che sono fondamentali non solo per il futuro, ma anche per il rinnovamento delle attività commerciali locali. Il presidente sottolinea l’importanza del ‘Campionato di giornalismo’ come occasione per sostenere i giovani e il loro ruolo nel mondo del lavoro.

Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna, quanto è importante il ‘ Campionato di giornalismo ’? "Siamo sempre vicini alle iniziative che sostengono i giovani, fondamentali in futuro anche per il ricambio generazionale delle nostre attività commerciali. Il campionato è molto bello, i ragazzi si appassionano durante l’anno, e durante le premiazioni dimostrano entusiasmo, persino euforia. Ci tengono e provano soddisfazione quando vedono pubblicato qualcosa che hanno scritto, frutto del lavoro di gruppo svolto in classe, con la preziosa collaborazione dei professori che a loro volta si fanno coinvolgere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "A sostegno dei giovani, fondamentali per il futuro"

Approfondimenti su Confcommercio Ravenna

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sguardi Metropolitani, torna il tg degli studenti

Ultime notizie su Confcommercio Ravenna

Argomenti discussi: Bando La Lombardia è dei giovani 2025; A sostegno dei giovani, fondamentali per il futuro; Gulbenkian a sostegno dei giovani; Giovani, nel Lazio Ismea attiva 100 milioni di euro di credito.

Al via la campagna di Salesiani a sostegno dei giovani più fragiliFino al 1° febbraio 2026 la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Non lasciamo al buio i bambini più fragili ha l’obiettivo di colmare il vuoto educativo e relazionale denunciato dai ... tg24.sky.it

A sostegno delle famiglie e dei giovaniAttivo a Pordenone da quasi 50 anni il Consultorio Familiare Noncello, associazione apolitica e apartitica di ispirazione cristiana, in via fratelli Bandiera 40, ha presentato i servizi a sostegno ... rainews.it

Colline UNESCO, Conegliano, Pieve di Soligo, Valdobbiadene | Colline patrimonio dell’umanità: vinto bando regionale a sostegno di due progetti su innovazione culturale, giovani e sviluppo sostenibile facebook