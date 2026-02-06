A sostegno dei giovani fondamentali per il futuro
Mauro Mambelli di Confcommercio Ravenna ribadisce l’appoggio alle iniziative che coinvolgono i giovani. Dice che sono fondamentali non solo per il futuro, ma anche per il rinnovamento delle attività commerciali locali. Il presidente sottolinea l’importanza del ‘Campionato di giornalismo’ come occasione per sostenere i giovani e il loro ruolo nel mondo del lavoro.
Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna, quanto è importante il ‘ Campionato di giornalismo ’? "Siamo sempre vicini alle iniziative che sostengono i giovani, fondamentali in futuro anche per il ricambio generazionale delle nostre attività commerciali. Il campionato è molto bello, i ragazzi si appassionano durante l’anno, e durante le premiazioni dimostrano entusiasmo, persino euforia. Ci tengono e provano soddisfazione quando vedono pubblicato qualcosa che hanno scritto, frutto del lavoro di gruppo svolto in classe, con la preziosa collaborazione dei professori che a loro volta si fanno coinvolgere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Confcommercio Ravenna
Lobuono: "Sanità, sostegno alle imprese e un piano casa per i giovani. Le mie proposte per il futuro della Puglia"
“Musica al San Donato”: il concerto dei giovani talenti a sostegno del Calcit
Sguardi Metropolitani, torna il tg degli studenti
Ultime notizie su Confcommercio Ravenna
Argomenti discussi: Bando La Lombardia è dei giovani 2025; A sostegno dei giovani, fondamentali per il futuro; Gulbenkian a sostegno dei giovani; Giovani, nel Lazio Ismea attiva 100 milioni di euro di credito.
Al via la campagna di Salesiani a sostegno dei giovani più fragiliFino al 1° febbraio 2026 la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Non lasciamo al buio i bambini più fragili ha l’obiettivo di colmare il vuoto educativo e relazionale denunciato dai ... tg24.sky.it
A sostegno delle famiglie e dei giovaniAttivo a Pordenone da quasi 50 anni il Consultorio Familiare Noncello, associazione apolitica e apartitica di ispirazione cristiana, in via fratelli Bandiera 40, ha presentato i servizi a sostegno ... rainews.it
Colline UNESCO, Conegliano, Pieve di Soligo, Valdobbiadene | Colline patrimonio dell’umanità: vinto bando regionale a sostegno di due progetti su innovazione culturale, giovani e sviluppo sostenibile facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.