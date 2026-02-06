A Gaza alta tensione Problemi interni anche a Tel Aviv

La tensione continua a salire nella Striscia di Gaza, dove si respira un’aria pesante e si segnalano scontri e preoccupazioni crescenti. Contemporaneamente, anche a Tel Aviv si registrano problemi interni, con le elezioni che si avvicinano e creano divisioni tra le forze politiche. La situazione resta calda, con poche speranze di un miglioramento a breve termine.

A Gaza la situazione resta tesa. Problemi interni anche a Tel Aviv, entrata in fase di competizione elettorale. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.

