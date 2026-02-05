Weekend a Roma | 10 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio

Il maltempo non ferma i romani, che si preparano a vivere un weekend intenso a Roma. Nonostante la pioggia continui a cadere, la città mette in programma dieci eventi tra sabato e domenica, dai mercatini alle mostre, per chi non vuole lasciare che il cattivo tempo rovini i piani. La Capitale si anima con iniziative che coinvolgono tutti i gusti, anche sotto nuvole minacciose.

Un nuovo weekend è alle porte, cosa fare a Roma? Il maltempo non sembra dare una tregua ai romani, ma la Capitale è in fermento e offre un calendario comunque ricco di iniziative da non perdere in città e dintorni. È il primo vero weekend di Carnevale, con iniziative in varie zone di Roma e negli.

Questo fine settimana Roma si anima con diversi eventi.

Il weekend a Roma offre un’occasione per scoprire eventi culturali, musicali e cinematografici, ideali per trascorrere due giorni in modo interessante e tranquillo.

