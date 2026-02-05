Webinar su lavoro e talenti | come le strategie locali possono favorire la crescita economica nei territori italiani

Mercoledì 11 febbraio si svolge un nuovo appuntamento online di “Visioni per il domani”, questa volta dedicato a come le strategie locali possano aiutare i territori italiani a crescere. Durante l’evento, organizzato da Acinque, esperti e amministratori si confronteranno su come attrarre talenti e stimolare lo sviluppo economico a livello regionale. La sessione si terrà dalle 11 alle 12 e intende offrire spunti pratici per migliorare la situazione nei vari territori del Paese.

**Un webinar per comprendere come attrarre i talenti e far crescere i territori: il terzo evento “Visioni per il domani” con Acinque** Mercoledì 11 febbraio, dalle 11 alle 12.30, si terrà il terzo appuntamento del webinar “Visioni per il domani”, organizzato da Acinque in collaborazione con Confservizi Lombardia. L’incontro, aperto al pubblico online, si svolgerà in modalità digitale, con un su “Talent Mobility & Employer Branding: scenari globali, strategie e strumenti operativi”. L’evento è rivolto a enti, aziende e imprenditori che desiderano affrontare, in chiave innovativa, la questione della mobilità dei talenti e l’attrazione delle competenze per favorire il rinnovamento economico nei territori italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu

