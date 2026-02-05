Vogliamo il nuovo ponte ma non nel posto sbagliato

Le Consulte dei Comuni di Imbersago, Paderno d’Adda, Robbiate e Verderio si sono riunite di nuovo questa settimana per discutere del nuovo ponte. Dopo il primo incontro di novembre, i rappresentanti hanno fatto il punto sulla situazione e cercano di trovare un accordo su come procedere. La discussione si concentra soprattutto sull’ubicazione dell’opera, con molti che vogliono evitare di realizzarla nel punto sbagliato. La tensione rimane alta e la questione continua a dividere le comunità coinvolte.

Nei giorni scorsi si sono nuovamente riunite le Consulte territorio e ambiente dei Comuni di Imbersago, Paderno d'Adda, Robbiate e Verderio, dopo il primo incontro dell'11 novembre 2025, con l'obiettivo di concordare nuove azioni alla luce degli ultimi sviluppi sul progetto di attraversamento stradale e ferroviario dell'Adda, destinato a sostituire il Ponte San Michele. Le consulte chiedono ancora una volta di rivedere l'attuale progetto, dicendo Sì al ponte "Ma non nel posto sbagliato".

