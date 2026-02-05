Vengano installati sui tetti e non in zone coltivate
Il Partito Socialista si oppone al progetto dell’impianto agrivoltaico a Giarola. Roberto Pierfederici, del Psi di Reggio, dice che i grandi pannelli fotovoltaici non devono essere installati sui campi coltivati, specialmente in zone dove si producono alimenti pregiati come Parmigiano Reggiano, Lambrusco o Spergola. Lui chiede di mettere gli impianti sui tetti e non sui terreni agricoli.
Contro il progetto dell’impianto agrivoltaico a Giarola, si schiera anche il Partito Socialista. "In relazione al progetto di insediamento di un mega impianto fotovoltaico in via Bosco, nel Comune di Reggio, ci pare giusto ribadire come simili enormi impianti fotoelettrici non debbano essere installati in campi coltivati destinati prevalentemente a produzioni agricole pregiate come il Parmigiano Reggiano, il Lambrusco o la Spergola", chiosa Roberto Pierfederici (nella foto) del Psi reggiano. E ancora: "Gli impianti fotovoltaici debbono essere messi sui tetti delle case, dei capannoni industriali o del terziario, sui parcheggi e su aree di risulta, non di certo coltivate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
