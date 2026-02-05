Un piccolo favore è un film del 2018, diretto da Paul Feig, che va in onda stasera in TV su Rai 2. La pellicola vede protagoniste Blake Lively e Anna Kendrick e rappresenta l’adattamento cinematografico del libro A Simple Favor di Darcey Bell. La trama si concentra su Stephanie, una mamma vlogger e vedova, che ogni giorno cerca di trovare risposte sulla sparizione di Emily, la sua migliore amica. Si fa aiutare dal marito di quest’ultima, ovvero Sean, alla ricerca di tradimenti e segreti incredibili. Vediamo insieme che fine ha fatto Emily, se è morta e dove vedere il sequel. Un piccolo favore: dov’è davvero Emily? È morta? Riassunto trama completa. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Un piccolo favore come finisce: finale spiegato e dove vedere il film 2

Approfondimenti su Un Piccolo Favore

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Dario Moccia e Nanni contro il Love Coach Doc Prencipe: cosa è successo | RUVIDO 253

Ultime notizie su Un Piccolo Favore

Argomenti discussi: Un piccolo favore; Osnago, truffa su WhatsApp: hacker colpiscono il profilo del parroco; A Davos Trump va contro l’eolico, Musk a favore del solare; Programmi TV 5 febbraio 2026: cosa vedere stasera.

Un piccolo favore | Anna Kendrick, Blake Lively e quel noir che non ti aspettiUn piccolo favore: Anna Kendrick, Blake Lively e quel noir al femminile che non ti aspetti. Adattamento del romanzo di Darcey Bell, il film di Paul Feig è un groviglio di segreti, vendetta e amori ... msn.com

Un altro piccolo favore, intervista a Paul Feig: Amo l'Italia: Capri è il mio posto del cuoreIl regista ha presentato a Roma Un altro piccolo favore, sequel con Anna Kendrick e Blake Lively in cui c'è tanta Italia. Su Prime Video dal primo maggio. INTERVISTA di VALENTINA ARIETE — 01/05/2025 ... movieplayer.it

Per favore mi date un idea per arredare questo piccolo soggiorno(da eliminare tutti i mobili presenti)non posso cambiare né il pavimento né il colore delle pareti. facebook