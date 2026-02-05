Ultimissime Inter LIVE | Inter in semifinale di Coppa Italia Bonny placa la preoccupazione nerazzurra

L’Inter ha raggiunto la semifinale di Coppa Italia, portando un po’ di sollievo tra i tifosi nerazzurri. La partita si è conclusa con la squadra che ha mostrato determinazione e concentrazione, nonostante qualche momento di tensione. Bonny ha parlato dopo il match, cercando di calmare le preoccupazioni dei sostenitori. Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida, con l’obiettivo di continuare a sognare in questa competizione.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO. Infortunio Bonny, sospiro di sollievo in casa Inter: le condizioni non preoccupano lo staff medico Infortunio Bonny, l’attaccante francese rassicura l’ambiente nerazzurro: le sue condizioni non preoccupano lo staff medico Moviola Inter Torino, dubbi e polemiche nella vittoria nerazzurra: l’analisi degli episodi chiave Moviola Inter Torino, le decisioni arbitrali di Marchetti: ecco l’analisi degli episodi chiave del match di Coppa Italia Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 4 FEBBRAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Inter in semifinale di Coppa Italia, Bonny placa la preoccupazione nerazzurra Approfondimenti su Inter Coppa Italia Ultimissime Inter LIVE: come sta Bonny in vista della partita di Coppa Italia con il Venezia? Su Gasperini… Ultimissime Inter LIVE: Chivu stravolge l’11 titolare a caccia della semifinale di Coppa Italia Chivu cambia tutto nell’11 titolare dell’Inter in vista della semifinale di Coppa Italia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Inter-Venezia 5-1 #inter #venezia #coppaitalia #calcio Ultime notizie su Inter Coppa Italia Argomenti discussi: Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Inter; L'Inter vince a Dortmund, ma non basta: nerazzurri ai playoff con Benfica o Bodo; L'Inter vince ancora, Cremonese ko: Lautaro-Zielinski gol ma che paura per Audero; LIVE Alle 21 Borussia Dortmund-Inter, le ultime: c’è Thuram con Lautaro. Akanji centrale. Inter-Torino 2-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: Bonny e Diouf, poi Kulenovic. Gli HighlightsInter-Torino di Coppa Italia: 2-1, decisivi Bonny e Diouf. Ora in semifinale si attende la vincente di Napoli-Como ... fanpage.it Inter-Torino diretta Coppa Italia: Bonny sblocca la sfida LIVESi apre il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia con la sfida tra Inter e Torino. Il campo neutro dello stadio Brianteo di Monza sarà la cornice della partita, visti i preparativi per la cerimon ... msn.com #Vlahovic #Inter Le ultimissime sull'affare x.com #Vlahovic #Inter Le ultimissime sull'affare facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.