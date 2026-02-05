Telecamere per spiare i dipendenti e muratori senza protezione | denunciati 17 imprenditori

Sei imprenditori di Lecco sono stati denunciati per aver installato telecamere per controllare i dipendenti senza rispettare le regole. Altri hanno messo in pericolo i muratori, lavorando troppo vicino alle linee elettriche senza protezioni adeguate. La polizia ha scoperto tutto durante i controlli e ora si cerca di fare chiarezza sulle responsabilità.

Lecco, 5 febbraio 2026 – Telecamere utilizzare per spiare i dipendenti in servizio. Oppure muratori all'opera a pochi centimetri dalla linee elettriche senza adeguate protezioni. Ma anche mancanza di adeguata formazione sul primo soccorso o sulla prevenzione degli incendi. I carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Lecco hanno denunciato 17 imprenditori per violazioni sulla sicurezza. Hanno inoltre sospeso un cantiere edile a Pescate perché i manovali in servizio non erano sufficientemente equipaggiati per lavorare a ridosso di linee elettriche, con il rischio di rimanere folgorati da un momento all'altro.

