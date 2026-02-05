SuperEnalotto oggi giovedì 5 febbraio | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

Questa sera il SuperEnalotto non ha ancora trovato il suo vincitore del

Milano, 5 febbraio 2026 – Continua senza esito la caccia grossa al “6” del SuperEnalotto, che per il concorso di questa sera, giovedì 5 febbraio, mette in palio un jackpot ricchissimo da 115.900 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Una curiosità statistica: il primo Jackpot della storia del SuperEnalotto fu centrato a gennaio. Correva l'anno 1998 e il gioco era stato inventato da appena un mese, quando, il 17 gennaio, 6 numeri resero milionaria una piccola città della provincia di Brescia, Poncarale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

