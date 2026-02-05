Spreco alimentare Coop Lombardia recupera oltre 850 tonnellate di cibo nel 2025

Nel 2025 Coop Lombardia ha recuperato più di 850 tonnellate di cibo grazie al progetto Buon Fine. L'iniziativa, attiva dal 2005, raccoglie le eccedenze alimentari ancora buone da distribuire alle comunità locali. Quest'anno, il recupero si è attestato a 858 tonnellate, un numero che dimostra l’impegno dell’azienda nel ridurre gli sprechi e aiutare chi ha bisogno.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Nel corso del 2025, grazie al progetto Buon Fine, l'iniziativa sociale, nata nel 2005, che trasforma le eccedenze di prodotti alimentari in risorse per le comunità locali con l'obiettivo di prevenire lo spreco alimentare e di valorizzare le eccedenze di prodotti ancora perfettamente idonei al consumo, ma non più commercializzabili, Coop Lombardia ha recuperato oltre 858 tonnellate di cibo, contribuendo alla distribuzione di 1.716.180 pasti, per un valore complessivo di 6.579.460 euro. ( VIDEO ) In occasione della 13esima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, giovedì 5 febbraio, Bruno Ceccarelli, Responsabile delle Politiche Sociali e Comunicazione di Coop Lombardia, ha raccontato il tema dello spreco attraverso l'esperienza concreta della cooperazione di consumo: “Il progetto centrale di Coop Lombardia è ‘Buon Fine', che dal 2005 ad oggi ha fornito milioni di pasti ogni anno - spiega - nell'ultimo anno, infatti, abbiamo raccolto oltre 850 tonnellate di prodotti alimentari, che hanno permesso di distribuire oltre 1,7 milioni di pasti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spreco alimentare, Coop Lombardia recupera oltre 850 tonnellate di cibo nel 2025 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Coop Lombardia Argomenti discussi: Lotta allo spreco, con 'a buon fine' donate 1700 tonnellate di cibo; I bambini chef e le idee anti spreco. Le ricette diventano opere d’arte; Prati segna di testa, l’arbitro annulla il gol: cos’è successo in Inter-Torino; Gdoweek - Gdoweek. Spreco alimentare, Coop Lombardia recupera oltre 850 tonnellate di cibo nel 2025Con il progetto ‘Buon Fine’ distribuiti più di 1,7 milioni di pasti alle comunità locali ... adnkronos.com Spreco alimentare: Ceccarelli (Coop Lombardia), impegnati lungo tutta la filiera attraverso formazione dipendentiCoop è impegnata contro lo spreco alimentare lungo tutta la filiera attraverso la formazione dei propri dipendenti, ma anche pensando a iniziative come ‘Mangiami Subito’, che consiste nella vendita d ... msn.com Coop Lombardia (@coop.lombardia) facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.