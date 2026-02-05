Sistema dei rifiuti sempre più efficiente La Giunta è soddisfatta dei risultati raggiunti durante la sindacatura

La Giunta di Senigallia si dice soddisfatta dei risultati raggiunti sul fronte della gestione dei rifiuti. Durante il suo mandato, i numeri attestano una crescita strutturale e un sistema sempre più efficiente. I dati raccolti fino al 2024 confermano che la raccolta dei rifiuti ha migliorato sensibilmente rispetto al passato. Per il 2025, comunque, i numeri arriveranno solo nei prossimi mesi.

Spiega l'assessore all'Ambiente Elena Campagnolo: «I numeri confermano che Senigallia ha costruito nel tempo un sistema di gestione solido» SENIGALLIA – Crescita strutturale e sistema dei rifiuti sempre più efficiente. Per la giunta senigalliese è un bilancio più che positivo quello che si chiude con la fine della sindacatura in tema di raccolta dei rifiuti, con i dati che arrivano fino al 2024 dato che per il 2025 arriveranno nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la produzione di rifiuti pro capite, i dati relativi al periodo 2020–2024 mostrano valori complessivamente sotto controllo, con una media di 631,2 kg per abitante (ben oltre la media nazionale), considerate le fisiologiche variazioni dovute ai flussi turistici e a eventi eccezionali.🔗 Leggi su Anconatoday.it

