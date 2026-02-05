Sicurezza | Malan ' con nuove misure più tutele per cittadini e forze ordine'

Il governo Meloni ha approvato un nuovo pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza in Italia. Malan ha spiegato che queste nuove norme offrono più tutele ai cittadini e alle forze dell’ordine, sottolineando l’impegno del governo a garantire un ambiente più sicuro per tutti. La decisione è arrivata oggi, durante la riunione del Consiglio dei ministri.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Il pacchetto di misure varato oggi dal Consiglio dei Ministri mostra in tutta evidenza l'impegno concreto del governo Meloni per la sicurezza di tutti gli italiani. Il provvedimento che riguarda la legittima difesa si riferisce a tutti i cittadini e non solo alle forze dell'ordine, riprendendo una proposta di legge di Fratelli d'Italia. Non è insomma uno scudo penale ma è una norma che tutela chiunque si trovi in situazioni di difficoltà in contesti di ordine pubblico. Ci sono poi misure per tenere sotto controllo chi, in manifestazioni di piazza, abbia già tenuto comportamenti violenti o aggressivi verso le forze dell'ordine.

