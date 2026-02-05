Durante la notte, i droni russi hanno colpito Kiev. L’attacco ha causato un ferito e danneggiato alcune zone della città. Le autorità ucraine sono in allerta e cercano di capire i danni e le eventuali conseguenze.

**Ucraina, i droni russi attaccano Kiev nella notte: un ferito tra le vittime dell’attacco** Un attacco con droni russi ha colpito la capitale dell’Ucraina durante la notte di martedì, provocando un ferito tra le vittime e causando danni a diversi quartieri della città. Lo ha confermato il comandante dell’amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko, citato dai media locali. L’attacco, avvenuto intorno alle due del mattino, è stato segnalato anche da esplosioni udite a Kiev intorno alle 4:15, orario locale. Secondo le informazioni rese disponibili, il raid ha interessato diversi quartieri, tra cui Obolonskyi, Sviatoshynskyi e Solomianskyi, con un impatto diretto sulle infrastrutture e la vita quotidiana dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia colpisce Kiev con droni nella notte, un ferito tra le vittime dell’attacco

Approfondimenti su Kiev Droni

La notte in Ucraina si è riempita di suoni di sirene e esplosioni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Turkey and Russia's new war in Black Sea: Moscow increase attacks on ships, F-16s go into action

Ultime notizie su Kiev Droni

Argomenti discussi: Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia; Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia; Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia -; Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia.

Ucraina, droni russi nella notte contro Kiev: almeno un ferito. LIVELe forze russe hanno lanciato stanotte un attacco con droni su Kiev, ferendo almeno una persona: lo riportano funzionari locali, citati dai media ucraini. Dopo la breve pausa degli attacchi su richies ... tg24.sky.it

Guerra in Ucraina: intensi bombardamenti russi su Kiev e Kharkiv. Domani i negoziati ad Abu DhabiNuovo attacco russo a Kiev e Kharkiv, nella notte, con missili e droni. Una serie di potenti esplosioni ha scosso la capitale. Danneggiati diversi grattacieli residenziali, ferite due persone. Sotto a ... tg.la7.it

Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia. facebook

Ucraina, Russia colpisce senza tregua. Zelensky: "Male va fermato" x.com