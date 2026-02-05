Rtl 102.5 si conferma anche quest’anno la radio più ascoltata in Italia. Ogni giorno, più di 6,6 milioni di italiani accendono la radio e seguono le sue trasmissioni. La classifica di Audiradio mostra come il pubblico continui a premiare questa emittente, lasciando indietro Radio Zeta e Radiofreccia, che restano molto più indietro in termini di ascolti.

Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata d'Italia nel 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, è in testa alla classifica con 6,616 milioni di ascoltatori al giorno, Radio Zeta invece è seguita da 1,254 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,303 milioni. L'intero Gruppo sfiora i 9,2 milioni di italiani all'ascolto. Rtl 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d'ora, con 526 mila ascoltatori. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d'Italia. Ogni giorno la seguono in sei milioni e mezzo

Approfondimenti su Rtl 102.5

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Simulcast RTL102.5 TV / Radio Zeta / TV8 - Power Hits Estate 2025 | 1 settembre 2025

Ultime notizie su Rtl 102.5

Argomenti discussi: RTL 102.5 RACCONTA LA FESTA DI SANT’AGATA; Claudio Santamaria e Carolina Crescentini presentano a RTL 102.5 Le cose non dette, il nuovo film di Gabriele Muccino; Beppe Sala a RTL 102.5: Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina; i Me Contro Te.

Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d'Italia. Ogni giorno la seguono in sei milioni e mezzoRtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia nel 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, è in testa alla classifica con ... iltempo.it

RTL 102.5 ancora al vertice degli ascolti, si conferma prima nel giorno medio nei quattro trimestri del 2025 con 6.616 milioniL’intero Gruppo RTL 102.5, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,2 milioni di persone. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nel quarto d’ora con 526 mila ascoltatori ... rtl.it

Buonasera. E anche stamattina collegamento in diretta su RTL 102.5, in radio e in tv sul canale 36 del digitale terrestre, nel programma "Non stopnews", per parlare della Festa di #SantAgata patrona di #Catania. In collegamento con le stamattina anche la coll facebook