Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d' Italia Ogni giorno la seguono in sei milioni e mezzo

Da iltempo.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rtl 102.5 si conferma anche quest’anno la radio più ascoltata in Italia. Ogni giorno, più di 6,6 milioni di italiani accendono la radio e seguono le sue trasmissioni. La classifica di Audiradio mostra come il pubblico continui a premiare questa emittente, lasciando indietro Radio Zeta e Radiofreccia, che restano molto più indietro in termini di ascolti.

Rtl 102.5 si conferma la radio più ascoltata d'Italia nel 2025. Secondo la rilevazione Audiradio, è in testa alla classifica con 6,616 milioni di ascoltatori al giorno, Radio Zeta invece è seguita da 1,254 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,303 milioni. L'intero Gruppo sfiora i 9,2 milioni di italiani all'ascolto. Rtl 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d'ora, con 526 mila ascoltatori. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

