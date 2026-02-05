Rocío Muñoz Morales mette fine alle speculazioni. La attrice spagnola chiarisce che con Raoul Bova non c’era nessuna relazione aperta e rivela di aver incontrato Andrea Iannone, senza entrare troppo nei dettagli. Dopo mesi di voci e pettegolezzi, finalmente rompe il silenzio e parla senza filtri.

Dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi, Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio e parla a ruota libera, dalla separazione da Raoul Bova alle foto con Andrea Iannone. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice e conduttrice afferma che sulla fine della relazione con Raoul Bova “hanno parlato troppo tutti”. Lei spiega di aver “scelto di rimanere in silenzio per tutelare le mie figlie, e perché non mi apparteneva quello che mi stava succedendo intorno, così grottesco e sgradevole”. Rocío, quindi, rivela: “Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Rocío Muñoz Morales: “Con Raoul Bova non eravamo una coppia aperta. Iannone? Ha valori simili ai miei”

Approfondimenti su Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales racconta di aver scoperto i tradimenti di Raoul Bova.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Raoul Bova

Argomenti discussi: Rocío Muñoz Morales: Dopo la fine della mia relazione, hanno parlato troppo tutti. Non giudico le coppie aperte, ma la nostra di sicuro non lo era. De Martino? Solo gossip. Iannone? Ha valori simili ai miei; Rocio Munoz Morales rompe il silenzio: Il tradimento di Raoul? L’ho scoperto come voi; Rocío Muñoz Morales: Il mondo mi è caduto addosso. Adesso parlo io; Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio: Il tradimento di Raoul Bova? L'ho scoperto come voi.

Rocío Muñoz Morales: «Stefano De Martino? Un amico e basta»L'attrice ha parlato per la prima volta della presunta storia con il conduttore: le cose non stanno come sembrano. Andrea Iannone, invece, sembrerebbe un caso diverso ... iodonna.it

Rocío Muñoz Morales svela i dettagli sulla sua relazione con Raoul Bova e i gossip più recentiRocío Muñoz Morales parla per la prima volta della sua separazione da Raoul Bova e dei numerosi pettegolezzi che la riguardano. notizie.it

L'attore più bravo tra Raoul Bova e Gabriel Garko facebook