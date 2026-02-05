I volontari lunigianesi sono tornati dal Senegal portando con sé molto più di semplici doni. Hanno portato salute, scuola e speranza per le comunità locali, impegnandosi in un progetto che va oltre le aspettative. Ora, con il loro ritorno, ripartono le storie di chi ha deciso di fare la differenza in un continente lontano.

Hanno portato in Senegal ben più di “ Gocce di Sorriso ”: hanno portato salute, scuola e futuro per le comunità locali i volontari lunigianesi. La missione dell’associazione ‘Gocce di Sorriso’ è stata un’esperienza intensa di solidarietà e cooperazione che ha visto impegnato un gruppo di volontari italiani nella parte centrale del Paese. A guidare la missione sanitaria il dottor Massimo Bonetti, affiancato dalle infermiere Sabrina Giannini e Francesca Nobili e dalla farmacista Adele Melia. Insieme a loro il gruppo tecnico: gli architetti Francesco Frassinelli e Valentina Ghedini, il geometra Simone Bertoli, e l’insostituibile Madiaw Ngom, senegalese che vive in Italia e rappresenta il cuore pulsante dell’associazione, ponte umano e culturale tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritorno dal Senegal. Salute, scuola e futuro portati dai volontari

Approfondimenti su Senegal Volontari

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Senegal Volontari

Argomenti discussi: Ritorno dal Senegal. Salute, scuola e futuro portati dai volontari.

In Senegal la fede non è mai stata una cosa sola. Cristianesimo, Islam e animismo non si escludono: convivono. A Joal-Fadiouth, un’isola costruita interamente di conchiglie, il cimitero è diviso a metà tra cristiani e musulmani. Un luogo che racconta un ritorno facebook