Rieti 2026 | Linea di Partenza per sostenibilità con campagna volontariato

A Rieti, in pieno febbraio, il progetto “Linea di Partenza” per i Campionati Europei U18 di atletica leggera sta attirando molte persone. In appena tre settimane, più di 200 volontari si sono già iscritti, dimostrando entusiasmo e voglia di partecipare. La città si prepara a essere protagonista di un evento importante, con una grande squadra di volontari pronti a dare il massimo.

**Rieti 2026: La Linea di Partenza per il volontariato è un successo, con oltre 200 iscritti in soli tre settimane** A Rieti, in pieno febbraio, il progetto “Linea di Partenza” per i Campionati Europei U18 di atletica leggera sta prendendo forma. Questo è il nome del progetto educativo, nato per accompagnare le giovani generazioni nella visione dello sport, dell’etica, dell’inclusione e della sostenibilità. E in questo periodo, con l’avvio della campagna volontari, la reazione è stata immediata: si è aperto un nuovo capitolo, con l’iscrizione di oltre duecento persone, tra cui molte provenienti da diverse regioni italiane e persino da paesi europei.🔗 Leggi su Ameve.eu

