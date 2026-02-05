Oggi in Italia il costo dell’energia elettrica nel mercato libero si fa sentire. Il prezzo base all’ingrosso, chiamato PUN, cambia spesso e influisce direttamente sulle bollette di famiglie e imprese. Con i prezzi in aumento, molti si chiedono quanto dovranno pagare nei prossimi mesi.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base della domanda e dell’offerta. Al 5 Febbraio 2026, il PUN si attesta a 0,1497 €kWh (149,72 €MWh), mentre le previsioni per i giorni successivi mostrano una leggera tendenza al rialzo, con valori che oscillano tra 0,1527 €kWh e 0,1719 €kWh fino al 12 Febbraio 2026. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

