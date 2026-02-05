Durante una conferenza stampa, Trump ha risposto con insulti a una giornalista che gli aveva chiesto cosa dicesse alle vittime di Epstein. La scena è diventata tesa, con il presidente che ha alzato la voce e attaccato verbalmente chi gli faceva domande scomode. La tensione tra i presenti si è fatta palpabile, e molti osservatori hanno commentato come il comportamento di Trump rifletta la sua strategia di difendersi dagli attacchi.

Il caso Epstein fa infuriare Trump: le domande sulle vittime e gli insulti a Kaitlan Collins, la giornalista della Cnn definita “la peggiore” e rimproverata di non sorridere mai Quando i potenti si fanno prepotenti, essere fra coloro che vengono insultati perché fanno domande scomode dovrebbe essere considerato un titolo di merito. E meriti Kaitlan Collins ne ha tanti visto che è stata nominata dal Donald Trump “la giornalista peggiore” colpevole, soprattutto, di non sorridere mai, fatto che al presidente Usa deve apparire come un peccato mortale durante una conferenza stampa allo studio ovale della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - “Presidente cosa dice alle vittime di Epstein?”: e Trump insulta la giornalista. Parole di fuoco in conferenza stampa

