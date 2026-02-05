Persone scomparse il commissario Ordine | tecniche di ricerca affinate ma denunciare subito

Il commissario Ordine insiste: è fondamentale denunciare subito in caso di scomparsa. Le tecniche di ricerca sono migliorate negli ultimi anni, ma il primo passo resta sempre l’allarme immediato. Nel 2024, sono state ritrovate 463 persone scomparse, alcune di loro sparite tra il 1974 e il 2011. La rapidità nella segnalazione può fare la differenza tra ritrovarle o perderle definitivamente.

In Italia scompaiono 69 persone al giorno, più uomini che donne. Nel 2024 ci sono state 24.705 denunce di scomparsa, a fronte di 14.628 ritrovamenti. Al 31 dicembre 2024 risultavano quindi attive 10.077 denunce. È interessante notare che il 60% dei ritrovamenti avviene entro le 2472 ore. E nel corso degli anni si ritrovano anche persone scomparse in tempi lontani. Una speranza per chi cerca i propri cari scomparsi da anni. Per questo il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse Saverio Ordine invita a non perdere tempo quando scompare una persona. E a far scattare subito le ricerche con tecniche che sono state affinate nel corso degli anni.

