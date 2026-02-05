Pasta mista con purea di fave e pancetta croccante | ricetta tradizionale e cremosa

La pasta mista con purea di fave e pancetta croccante è un piatto che unisce tradizione e sapore. La ricetta, facile da preparare, mette in risalto i prodotti locali e la semplicità della cucina italiana. In pochi minuti, si ottiene un piatto cremoso e gustoso, perfetto per una cena in famiglia o tra amici.

La cucina regionale italiana valorizza da sempre i prodotti della terra, trasformando ingredienti semplici in piatti ricchi di gusto. Tra i legumi più rappresentativi troviamo le fave secche, protagoniste di numerose ricette della tradizione contadina. La pasta mista con purea di fave e pancetta croccante è un primo piatto cremoso, profumato e intenso, perfetto per chi cerca un sapore autentico e appagante. Se la purea di fave è già pronta, la preparazione è anche sorprendentemente veloce. La sera precedente, mettete le fave secche in ammollo in abbondante acqua per facilitare la cottura. Il giorno successivo scolatele e trasferitele in una pentola capiente insieme alla cipolla, ai pomodorini e al sedano.🔗 Leggi su Baritoday.it

Questa ricetta di torta croccante con mele e mandorle è ideale per un dessert semplice e gustoso.

Aggiungi un legume a tavola: tutti i ristoranti aderenti nel 2026.

