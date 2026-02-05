parola di francesco a dieci anni da rimmel

A dieci anni dalla morte di Rimmel, Francesco De Gregori torna a parlare di quel disco. Sul palco dell’Estragon, il cantautore si rivolge al pubblico con il suo solito sorriso sornione e ricorda che il disco aveva ormai cinquant’anni. Una serata dedicata al passato, ma anche alla sua musica che ancora oggi resta viva tra i fan.

Anniversari I cinquan't anni di "Rimmel" festeggiati nel 2025 con un tour che sta ancora girando l'Italia. I fan, le impressioni, i ricordi Anniversari I cinquan't anni di "Rimmel" festeggiati nel 2025 con un tour che sta ancora girando l'Italia. I fan, le impressioni, i ricordi Con sguardo sornione, De Gregori dal palco dell’Estragon parla al pubblico: «Mi è stato fatto notare che Rimmel aveva cinquant’anni. All’inizio ero contrariato, poi ho capito che dovevo festeggiarlo per bene». La sua ritrosia, per anni, gli ha reso difficile accettare l’inesorabilità delle sue canzoni, il fatto che appartenessero a tutti, che avessero vita al di là di se stesso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

