Oggi si attendono novità per la Bilancia, che potrebbe prendere decisioni importanti. Il Capricorno invece si sente più stabile e sicuro, pronto ad affrontare le sfide con maggiore fiducia. È un giorno di cambiamenti e conferme per molti segni, secondo le previsioni di Paolo Fox.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per giovedì 5 febbraio! Giovedì è il giorno in cui la settimana ti guarda negli occhi. Non chiede spiegazioni, non accetta scuse. Ti chiede solo: “stai andando dove vuoi andare?” Oroscopo di Paolo Fox, giovedì 5 febbraio 2026, segno per segno. Oggi non è una giornata rumorosa, ma è decisiva. Non perché accadano eventi clamorosi, ma perché dentro di te si assesta qualcosa. È il giorno in cui smetti di reagire e inizi a scegliere, anche in modo silenzioso. Il cielo non spinge, ma mette luce. E quando la luce arriva, non puoi più fingere di non vedere. cielo di oggi non ti chiede di fare di più, ma di sentire meglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 5 febbraio: nuove scelte per la Bilancia, Capricorno più solido

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per martedì 20 gennaio.

La domenica si apre con le previsioni di Paolo Fox per i segni dello zodiaco.

