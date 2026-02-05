Oltre 300 mila euro di cocaina nell' auto | 23enne arrestato nel Siracusano

La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni con oltre 3 chili di cocaina nascosti nella sua auto. I controlli sono stati fatti nei pressi del casello di Rosolini, quando i carabinieri hanno fermato il giovane. Dentro il veicolo hanno trovato 3,4 chili di droga e più di un chilo di un’altra sostanza. Ora il ragazzo si trova in cella in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria.

Durante controlli nei pressi del casello autostradale di Rosolini (Siracusa) i carabinieri hanno arrestato un ventitreenne che aveva in auto 3,4 chili di cocaina e oltre 1.700 euro in contanti. La vendita della sostanza avrebbe fruttato circa 330mila euro. L’uomo, che viaggiava con una coetanea, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale «Cavadonna» di Siracusa. Denunciata la passeggera. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oltre 300 mila euro di cocaina nell'auto: 23enne arrestato nel Siracusano Approfondimenti su Rosolini Autostrada Fermato per un semplice controllo: in auto aveva hashish e cocaina per oltre 30 mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Rosolini Autostrada Argomenti discussi: Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto: al via l’attività erogativa 2026. Stanziati oltre 300 mila euro per il territorio; Usura aggravata e fatture false: chiuse le indagini su un giro da oltre 300 mila euro, indagati due commercialisti di Gallarate; Imprenditore novarese si fa prestare 300mila euro ma ne deve restituire oltre 700mila euro: le indagini per usura; Truffa con il Bonus facciate: nel Mantovano 300mila euro di crediti fittizi. Oltre 300 mila euro di cocaina nell'auto: 23enne arrestato nel SiracusanoAveva in auto 3,4 chili di cocaina e oltre 1.700 euro in contanti. Denunciata anche una coetanea ... gazzettadelsud.it ‘Ndrangheta, operazione Eyphemos: sequestro patrimoniale per oltre 1mln e 300 mila euroL'operazione aveva fatto luce sull'operatività della locale di 'ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte e sui legami di quest'ultima consorteria criminale con la cosca degli ALVARO di Sinopoli ... citynow.it "LE COSE NON DETTE" DI MUCCINO IERI OLTRE I 200 MILA EURO, PRIMA SETTIMANA DA 2,7 MILIONI DI EURO. "BUEN CAMINO" SUPERA GLI INGRESSI DI "QUO VADO". L'EVENTO "FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO" SFIORA IL MEZZO MILIO facebook #InterTorino, anche a Monza è passione nerazzurra: oltre 12 mila spettatori #CoppaItalia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.