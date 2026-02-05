Offerte di lavoro a Collegno si cercano 50 oss per la nuova rsa

A Collegno, l’Agenzia Piemonte Lavoro ha aperto le candidature per 50 operatori socio-sanitari. Si tratta di una selezione per una nuova residenza sanitaria assistenziale gestita da Sereni Orizzonti. Le persone interessate possono presentare domanda per lavorare in questa struttura che cerca personale subito.

Agenzia Piemonte Lavoro ha avviato una selezione per 50 operatrici e operatori socio-sanitari (OSS) da inserire presso una residenza sanitaria assistenziale del territorio, per conto di Sereni Orizzonti Direzione. Si tratta della struttura RSA di via Venaria aperta al pubblico dallo scorso.🔗 Leggi su Torinotoday.it

