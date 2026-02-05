Questa sera al teatro Antei di Pratovecchio andrà in scena “A Mirror”, uno spettacolo non autorizzato che porta sul palco Ninni Bruschetta, Greg, Fabrizio Colica e Paola Michelini. Lo spettacolo, scritto da Sam Holcroft, si presenta come una rappresentazione falsa, ma sta attirando l’attenzione del pubblico locale. La serata promette di essere una notte di risate e sorprese, nonostante le polemiche sulla sua natura non ufficiale.

Questa sera è il momento di "A Mirror" al teatro Antei di Pratovecchio. Uno spettacolo falso e non autorizzato di Sam Holcroft, con Ninni Bruschetta, Claudio Greg Gregori, Fabrizio Colica e Paola Michelini. Affrontando temi come la libertà di parola, l’ autoritarismo e la censura, A Mirror è un elettrizzante thriller dark ad alto tasso di ironia e adrenalina. Uno spettacolo di teatro totale, ambiguo e sfuggente, in cui nulla è come sembra e che chiede al pubblico di essere continuamente parte attiva della messinscena. Prosegue così la stagione degli Antei, al Teatro di Pratovecchio, in arrivo tanti appuntamenti nel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ninni Bruschetta e Greg. Agli Antei arriva "A Mirror"

Approfondimenti su Ninni Bruschetta Greg

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ninni Bruschetta Greg

Argomenti discussi: All’Olivo A Mirror. Uno spettacolo falso e non autorizzato con Ninni Bruschetta e Claudio Greg Gregori; AL TEATRO COMUNALE DI CORMONS A Mirror – Uno spettacolo falso e NON autorizzato con Ninni Bruschetta e Greg; Stagione Teatrale: mercoledì 11 febbraio al Teatro Verdi A MIRROR con Ninni Bruschetta e Greg; Vita da artisti in un tempo di regime, Greg porta A Mirror al teatro Bobbio di Trieste.

Ninni Bruschetta e Greg. Agli Antei arriva A MirrorQuesta sera è il momento di A Mirror al teatro Antei di Pratovecchio. Uno spettacolo falso e non autorizzato ... msn.com

Chi è Ninni Bruschetta, l’attore dai mille volti che su Rai 1 da vescovo di don Matteo diventa il mafioso Matteo Messina DenaroStasera su Rai 1 parte l’attesa serie L’invisibile che ricostruisce la lunga indagine che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro, il capo mafioso che aveva vissuto per quasi 30 da latitante. famigliacristiana.it

L’Invisibile ha un protagonista d’eccezione: il grande Ninni Bruschetta che interpreta Matteo Messina Denaro. Vi sta piacendo L’attore siciliano ha incarnato il volto e la crudeltà dell’ultimo boss della mafia siciliana nei suoi ultimi giorni di “libertà”. Un’interp facebook

Il 3 e il 4 febbraio su Rai 1 va in onda la serie "L'invisibile" con Lino Guanciale, Levante, Ninni Bruschetta, Leo Gassmann, Paolo Briguglia. x.com