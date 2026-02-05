Remo Freuler non rinnoverà il suo contratto con il Bologna. Lo svizzero, ormai libero di firmare con un altro club, potrebbe cambiare maglia già nelle prossime settimane. Due grandi italiane sono pronte a provarci a costo zero.

Remo Freuler non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Bologna e lo svizzero è già libero di firmare con un nuovo club in vista della prossima stagione. Freuler verso l’addio a costo zero (Ansa Foto) – calciomercato.it Come tutti i calciatori che hanno l’accordo in scadenza nel giugno di quest’anno, Remo Freuler è libero di firmare il contratto con un altro club senza dover passare dalla propria società. Da tempo il Bologna è in trattativa con l’entourage del calciatore per cercare di trovare l’accordo e proseguire ancora insieme per due anni. Al momento, però, c’è distanza tra le parti e ci sarebbero due squadre già pronte a fare un tentativo nel caso in cui arrivasse la fumata nera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Niente rinnovo per Freuler a Bologna, due big italiane pronte al colpo a zero

Remo Freuler, centrocampista svizzero, potrebbe lasciare l'attuale squadra in vista della prossima stagione.

