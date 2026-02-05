Nella puntata di stasera su Rai 1 la madre superiora del Convento degli Angeli arriva a Spoleto per incontrare la nipote Caterina

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Don Matteo 15. La trama si concentra sull’arrivo a Spoleto di Suor Costanza, la madre superiora del Convento degli Angeli. La sua visita ha un significato speciale, perché incontra la nipote Caterina, creando un momento di tensione e sorpresa per tutti. La puntata promette colpi di scena e emozioni, con i personaggi che si confrontano tra passato e presente.

L a sorpresa della puntata di stasera di Don Matteo 15 (alle 21.30 su Rai 1 ) è Suor Costanza, madre superiora nella fiction Che Dio ci aiuti. S punta a Spoleto per incontrare la nipote e novizia Caterina. In realtà la zia non sa che nel frattempo Caterina ha preferito gli abiti di Carabiniere. Come la prenderà? “Don Matteo 15”: la clip della nuova stagione X Leggi anche › Nuovi colpi di scena a “Don Matteo 15”: Natalina finisce in coma e arriva la mamma di Maria Don Massimo intanto indaga sulla sparizione dell’amico e collega Don Giacomo, forse coinvolto nell’aggressione a una donna. Che cosa c’è dietro? Giulia invece si trasferisce per due giorni a Perugia con l’ex marito Mathias. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella puntata di stasera su Rai 1, la madre superiora del Convento degli Angeli arriva a Spoleto per incontrare la nipote Caterina Approfondimenti su Convento Angeli Un assassinio seriale sconvolge la vita del Commissario Ricciardi nella seconda puntata stasera in tv su Rai 1 dal titolo "I vivi e i morti" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Convento Angeli Argomenti discussi: Affari tuoi, De Martino spaventato dal sogno di Irene: Si può raccontare?. Lei lo ignora e sbanca il Dottore; La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera; Don Matteo 15: stasera in tv la mamma di Maria si presenta in canonica, ma non convince don Massimo; Don Matteo 15: paura per Natalina nelle anticipazioni della quarta puntata, stasera su Rai 1. Farah si taglia le vene: succede nella puntata di stasera di Io sono FarahNell'episodio di stasera su Canale 5 Benham fa cadere Tahir da un palazzo in costruzione: tutti lo credono morto ... iodonna.it Una nuova vita con Anna Valle torna stasera su Canale 5: anticipazioni della seconda puntataDopo il buon esordio della scorsa settimana (quasi 3 milioni di spettatori), Una nuova vita, la fiction con Anna Valle e Daniele Pecci, torna stasera su Canale 5, al termine de La ruota della fortuna, ... msn.com Stasera su Rai 1 alle 21:30 l’ultima puntata de L’Invisibile con Lino Guanciale, non perdetela. facebook La RAI è lo specchio della storia italiana. Segui la nuova puntata del Caffettino per 2 con Marco Carrara! #marcocarrara #podcast #ilcaffettino x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.