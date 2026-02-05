Stasera alle 20, il NAC Breda sfida l’Excelsior Rotterdam in una partita che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre. Il Breda cerca di mettere fine a un digiuno di vittorie che dura da dieci turni, mentre l’Excelsior prova a sbloccarsi dopo cinque partite senza successi, anche se ha ottenuto quattro pareggi di fila, tra cui uno contro l’Ajax in rimonta. La partita si gioca in un momento delicato per entrambe, con i padroni di casa che cercano punti salvezza e gli osp

Il NAC Breda non vince dal dieci giornate e si trova in fondo alla classifica di Eredivisie anche se basterebbe poco per uscire dalla zona retrocessione propriamente detta, mentre l’Excelsior Rotterdam non vince da cinque giornate ma ha pareggiato le ultime quattro partite, compreso un 2-2 in casa contro l’Ajax, rimontando da 0-2, e un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - NAC Breda-Excelsior Rotterdam (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

LIVE | Aanwinst Amine Salama meldt zich voor zijn eerste training als NAC-spelerDe transferrook is opgetrokken en bij NAC gaat het nu weer over het sportieve. Met een late versterking in de gelederen werkt de ploeg toe naar een cruciale maand. In dit blog houden we u op de hoogte ... ad.nl

Avondje NAC voor Excelsior en VOC op zondag: bekijk hier het voetbalprogramma in Rotterdam en omstrekenEen avondje NAC voor Excelsior en Feyenoord wacht een lunchduel met FC Utrecht. In het amateurvoetbal staat de streekderby tussen Kozakken Boys en Barendrecht op het programma. Bekijk hieronder het pr ... ad.nl

