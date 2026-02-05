Una giovane donna di 27 anni ha chiesto un parere medico sulla possibilità che possa ereditare l’atassia di Friedreich, una malattia genetica. Suo padre ne soffre, e lei ha anche rivelato che i suoi nonni sono parenti stretti, figli di cugini di secondo grado. Ora si domanda se ci siano rischi per i suoi futuri figli e quali siano le probabilità di trasmettere questa condizione.

Buongiorno dottore. Ho 27 anni e mio padre è affetto da atassia di Friedreich. Premetto che premetto che i miei nonni, i genitori di mio padre, sono consanguinei ovvero figli di cugini di secondo grado. Io mi sono appena sposata e nella famiglia di mio marito non ci sono malattie genetiche e noi non siamo consanguinei. Quante possibilità ho che un eventuale figlio sviluppi la malattia? Grazie mille Salve, l’atassia di Friedreich è una malattia autosomica recessiva, suo padre dovrebbe avere entrambe le copie del gene mutate, e lei di conseguenza dovrebbe essere “portatrice obbligata”. Quindi se anche suo marito fosse portatore sano, indipendentemente dal fatto di non essere consanguinei, avreste il 25% di possibilità di avere un figlio malato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mio padre è affetto da atassia di Friedreich: ci sono rischi per i miei figli?”

