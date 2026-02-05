Un giovane di 27 anni si rivolge al medico preoccupato per la salute dei suoi figli. Suo padre soffre di atassia di Friedreich, una malattia genetica. La famiglia ha un passato di consanguinità, con nonni cugini di secondo grado. Ora si chiede quanto sia alto il rischio che i suoi figli possano ereditare la stessa condizione. La domanda nasce dal fatto che anche i genitori del ragazzo sono parenti stretti, e questa situazione può aumentare le probabilità di trasmettere la malattia. Il medico spiega quali sono i fatt

Buongiorno dottore. Ho 27 anni e mio padre è affetto da atassia di Friedreich. Premetto che premetto che i miei nonni, i genitori di mio padre, sono consanguinei ovvero figli di cugini di secondo grado. Io mi sono appena sposata e nella famiglia di mio marito non ci sono malattie genetiche e noi non siamo consanguinei. Quante possibilità ho che un eventuale figlio sviluppi la malattia? Grazie mille Salve, l’atassia di Friedreich è una malattia autosomica recessiva, suo padre dovrebbe avere entrambe le copie del gene mutate, e lei di conseguenza dovrebbe essere “portatrice obbligata”. Quindi se anche suo marito fosse portatore sano, indipendentemente dal fatto di non essere consanguinei, avreste il 25% di possibilità di avere un figlio malato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Mio padre è affetto da atassia di Friedreich: ci sono rischi per i miei figli?”

