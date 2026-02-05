Da febbraio a giugno 2026, Bologna accoglie una mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto. L’esposizione si tiene a Palazzo Boncompogni e ripercorre il percorso dell’artista tra le sue opere più significative, dalla Cittadellarte allo Statodellarte. Un’occasione per vedere da vicino il lavoro di uno dei protagonisti dell’arte contemporanea italiana.

Dal 3 febbraio al 3 giugno 2026 Palazzo Boncompagni di Bologna ospita la mostra , a cura di Silvia Evangelisti. Sotto questo titolo si snoda un percorso che comprende opere storiche e progetti che attraversano oltre sessant’anni di ricerca dell’artista centrati sul rapporto tra arte, società e politica. Il progetto si inserisce nel rapporto avviato tra Pistoletto e Palazzo Boncompa­gni nel 2021 con la mostra Gregorio XIII e Michelangelo Pistoletto. Dal Rinascimento alla rinascita, che segnò l’apertura del Palazzo alla città e a un programma de­dicato all’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Michelangelo Pistoletto. Dalla Cittadellarte allo Statodellarte

