A Rughi, vicino a Porcari, una famiglia intera ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. I soccorritori sono arrivati sul posto questa mattina, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le quattro persone coinvolte. La polizia sta ancora cercando di capire cosa sia successo e come si sia verificato l’incidente.

AGI - Tragedia a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca: un’intera famiglia è stata intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita il padre di 48 anni, la madre di 43, un figlio di 22 e una figlia di 15. Coinvolta anche una quinta persona (un altro familiare) che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Anche tre carabinieri, entrati nella casa, sono rimasti leggermente intossicati dal gas inodore. Le quattro vittime della tragedia avvenuta ieri sera a Rughi, nel comune di Porcari, sono Arti Kola, 48 anni, la moglie Jonida, 43 anni, il figlio Hajdar di 22 anni e la figlia Xhesika di 15 anni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lucca: il monossido di carbonio uccide un'intera famiglia, 4 morti

Approfondimenti su Lucca Tragedia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Porcari, in provincia di Lucca.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lucca Tragedia

Argomenti discussi: Lucca, il monossido di carbonio uccide una famiglia: trovati morti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Casa sequestrata, si indaga sulla caldaia; Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo; Intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio: padre madre e figli di 22 e 15 anni; Vicino a Lucca 4 persone sono morte per un’intossicazione da monossido di carbonio.

Famiglia morta a Lucca, per il monossido di carbonio fino a 600 vittime l'anno in ItaliaOltre 6mila ricoveri, in casa 80% delle intossicazioni. Ecco chi rischia di più e come proteggersi ... adnkronos.com

Lucca, casa invasa dal monossido di carbonio: esalazioni letali uccidono un’intera famigliaLa tragedia in una casa a Lucca: interventi di emergenza in serata, il monossido di carbonio si rivela fatale. Il racconto e il bilancio della tragedia. notizie.it

Ieri sera a Porcari, vicino Lucca, una famiglia intera se ne è andata in silenzio, senza nemmeno capire cosa stava succedendo. Una caldaia rotta ha iniziato a far uscire monossido di carbonio, un gas che non si vede e non si sente, ma che ti toglie il respiro pi facebook

#Tg2000 - #Tragedia a #Lucca, #monossido stermina una #famiglia #5febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com