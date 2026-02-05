La rivoluzione di Stefano D' Onghia ristoratore di Putignano | Chiudo nei weekend bisogna prendere tempo per se stessi

Stefano D'Onghia, ristoratore di Putignano, decide di chiudere il suo locale nei fine settimana. Una scelta che sorprende, ma che lui spiega con la voglia di prendersi del tempo per sé, lontano dalla frenesia del mondo digitale. In un’epoca in cui tutto corre veloce e si può avere tutto sempre e ovunque, questa decisione rappresenta una vera rivoluzione personale.

Il titolare della trattoria Botteghe antiche abbasserà dopo 18 anni la saracinesca i sabato sera e la domenica a partire dal 16 febbraio. Una decisione maturata dopo aver rinunciato a tanto a causa del lavoro In un'epoca in cui tutto viaggia alla velocità della luce e grazie a internet è tutto a disposizione h24, la vera rivoluzione è fermarsi, respirare, prendersi del tempo per sé. Lo sa bene Stefano D'Onghia, titolare della trattoria Botteghe antiche di Putignano. E dopo 18 anni dall'apertura del suo ristorante ha fatto una scelta per il proprio benessere e quello del suo staff: non aprire nei week-end, se non sabato a pranzo.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Stefano D'Onghia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Stefano D'Onghia

Argomenti discussi: La rivoluzione di Stefano, ristoratore di Putignano: Chiudo nei week-end, bisogna prendere tempo per se stessi; Verbania - Mostra: Non si può morire per un dollaro - La rivoluzione di Amadeo Peter Giannini; La rivoluzione del Ring; Comments - La scorciatoia del wokismo - by Lorenzo Kamel - Appunti.

#newsletter Ogni rivoluzione tecnologica ha storicamente alimentato da un lato entusiasmo e dall’altro tecnofobia paralizzante. Nel mese di gennaio sulla nostra newsletter #Viviverde ne abbiamo parlato con l’intervista a Stefano Moriggi, storico e filosofo facebook