La politica avellinese 2.0? Tutti colpevoli nessuno responsabile

Da avellinotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A parlare sono i muri di Avellino, che raccontano una situazione difficile e piena di tensioni. La politica locale si muove tra accuse e silenzi, senza che nessuno si assuma le proprie responsabilità. La città sembra aver perso la fiducia in chi dovrebbe governarla, e le parole non bastano più a nascondere i problemi che affliggono il territorio.

Ad Avellino ormai i muri parlano. E, come spesso accade quando parlano i muri, dicono cose che nessuno ha il coraggio di dire guardandosi negli occhi.L’ultima parola apparsa in formato gigante è “COLPEVOLE”. Giallo evidenziatore, carattere cubitale, autostima in corpo 72. Gianluca Festa ha deciso.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Avellino Politica

L"'Era Garlasco", metafora della verità,tra colpevoli presunti, assassini non colpevoli, errori giudiziari, intuizioni tardive, giudici e avvocati improbabili, tutti al centro dell'obiettivo mediatico più sconvolgente degli anni recenti, con una rimozione definitiva: la vittima.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Avellino Politica

Argomenti discussi: Il Comune di Avellino investe ancora per riportare la sua sede nell'ottocentesco Palazzo De Peruta; Giordano pronto a scendere in campo per Avellino: Scelte rapide per il futuro della città; MARIOLINA CASTELLONE (M5S): CAMPO LARGO A SALERNO ED AVELLINO PER LE COMUNALI 2026; Campania, spoglio in diretta: Fico 59,8%, Cirielli 36,3%, le proiezioni. Pd primo partito, segue FdI.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.