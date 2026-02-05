La politica annuncia un nuovo piano per abbassare le tasse sulla linea Del Rosso. Il sindaco promette di intervenire, dopo le proteste dei cittadini che si sono lamentati delle tariffe troppo alte. Ora si lavora a una soluzione concreta per alleggerire i costi e rispettare l’ambiente.

"La sostenibilità ambientale non deve essere uno slogan, ma un paradigma che si fonda su tre pilastri: ambiente, sociale ed economia. Una piattaforma di interventi che poggia sostanzialmente su tre gambe: pianeta (tutela e sviluppo), persone (inclusione), profitto (economia) e con questo spirito intendo mettere a lavorare al servizio della città costruendo progetti e dossier a medio-lungo termine". L’assessore all’ambiente Elena Del Rosso (che ha anche le deleghe al decoro urbano, innovazione tecnologica ed energie alternative (smart city) e disabilità) ha fatto visita alla redazione de La Nazione e ieri ha illustrato i principali obiettivi del suo mandato, iniziato nei giorni scorsi con il rimpasto di giunta, a cominciare dal tasto (dolentissimo) della tariffa dei rifiuti, con Pisa che paga da anni il conto più salato d’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La linea Del Rosso: "Tari troppo alta. Adesso si cambia: ecco il nostro piano"

