Dopo il dolore per Hatice, Bahar decide di perdonare e tentare di ricominciare. Arif, invece, si avvicina all’arresto, lasciando tutti con il fiato sospeso. La puntata del 6 febbraio si preannuncia ricca di emozioni e scelte difficili.

Nella dizi turca di Canale 5 il dolore per Hatice lascia spazio a decisioni difficili, promesse cariche di senso di colpa e un futuro sempre più incerto. Ecco cosa accadrà nella puntata di venerdì 6 febbraio. Il lutto continua a pesare come un macigno sulle vite dei protagonisti de La forza di una donna. La puntata in onda su Canale 5 venerdì 6 febbraio alle ore 16.00 segna un momento di svolta per Bahar e Arif, entrambi costretti a fare i conti con il dolore, la responsabilità e scelte che non possono più essere rimandate. Tra funerali, sensi di colpa e nuovi legami inaspettati, la dizi turca entra in una fase più intima e drammatica, dove il cuore conta quanto e forse più della legge. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 6 febbraio: Bahar sceglie il perdono, Arif verso l’arresto

Il 3 gennaio, su Canale 5, la soap turca “La forza di una donna” presenta un episodio in cui Bahar e Arif si incontrano, generando momenti imbarazzanti.

