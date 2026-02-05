La discesa in notturna finisce male e la neve complica i soccorsi

La discesa notturna si trasforma in emergenza. Un giovane scialpinista di Brescia si infortuna al ginocchio durante una discesa solitaria in zona Stoi de Chegul, sul versante est di Cima Marzola. La neve rende tutto più difficile e complica i soccorsi, che arrivano dopo ore di fatica. Il ragazzo viene recuperato dal soccorso alpino, ma la notte si rivela lunga e difficile per lui e i soccorritori.

Appena hanno raggiunto il giovane bresciano, i soccorritori lo hanno avvolto in una coperta isotermica, per evitargli l’ipotermia (complici le temperature rigide nell’area, il freddo che lo stesso aveva già accumulato e il maltempo che imperversava). Lo scialpinista è stato trasportato a valle su una barella sked, anche grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco di Povo. L’intervento si è concluso poco prima delle 2 di notte di oggi, giovedì 5 febbraio. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Durante una discesa in montagna, quattro escursionisti sono stati soccorsi nella notte dopo che uno di loro si è infortunato a una gamba a causa di una distorsione.

