Keita Baldé | Nesta è un allenatore top Lui mi parlava sempre del Milan

Keita Baldé ha parlato di Alessandro Nesta, definendolo un allenatore di alto livello. L’attaccante del Monza ha raccontato che Nesta gli parlava spesso del Milan, svelando un legame speciale tra il club e il tecnico. La sua testimonianza mette in luce l’influenza che Nesta ha avuto sui suoi giocatori, anche lontano dal campo.

L'ex attaccante di Inter e Lazio, ora al Monza, Keita Baldé ha rilasciato una lunga intervista al canale TikTok 'afterpostunited'. Tra i diversi temi, l'attaccante ha parlato anche del suo ex allenatore Alessandro Nesta. Per l'ex difensore del Milan, Keita ha speso parole al miele. Ecco che cosa ha detto. «Lo scorso anno ho avuto un allenatore top come Nesta. Io l’ho sempre considerato un grande, per il suo modo di fare, per il giocatore che è stato, come l’altra leggenda Paolo Maldini, per il suo approccio alla partita, sin dai tempi della maglia della Lazio, fino al suo approdo al Milan». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

