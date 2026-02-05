Insegnanti | la sentenza che cambia le regole dell’anzianità al lavoro

Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha stabilito che il servizio degli insegnanti nella scuola dell’infanzia deve essere riconosciuto come valido anche per la progressione di carriera nella scuola secondaria. La decisione potrebbe cambiare le regole sull’anzianità e influenzare molti docenti in tutta Italia.

**Un’importante sentenza del Tribunale del Lavoro di Firenze decide che il servizio svolto da insegnanti nella scuola dell’infanzia deve essere considerato pienamente valido anche per la progressione economica nella scuola secondaria. Il giudice ha riconosciuto l’intero valore del periodo di anzianità, senza penalizzare i docenti che hanno lavorato in ruoli diversi o che hanno seguito percorsi di ingresso diversi nel sistema scolastico.** La decisione, arrivata a **Firenze**, in data **5 febbraio 2026**, è stata resa pubblica in un momento in cui l’attualizzazione del diritto al lavoro e la coerenza delle carriere professionali sono sempre più dibattute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

