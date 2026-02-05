Il sito dove i robot affittano gli umani quando hanno bisogno di qualcosa | il caso RentAHumanai

Su RentAHuman.ai, le persone vengono affittate dai robot quando hanno bisogno di aiuto. Il sito mostra un’idea insolita di un futuro in cui le macchine sostituiscono gli esseri umani nel lavoro. Gli utenti possono noleggiare qualcuno per svolgere compiti vari, creando un’immagine curiosa di come potrebbe cambiare il rapporto tra uomo e macchina.

Il portale RentAHuman.ai offre un ribaltamente curioso del futuro in cui le macchine lavorano al posto degli uomini. Su questa piattaforma i datori di lavoro sono gli Agenti IA: sono loro che reclutano gli esseri umani per compiti che non possono portare a termine.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Rent A Human

Ultime notizie su Rent A Human

Negli ultimi giorni stanno girando articoli e post che parlano di piattaforme in cui l’intelligenza artificiale “assume” esseri umani per svolgere compiti nel mondo reale. Il caso più citato è RentAHuman.ai. L’idea esiste, il sito esiste, il concept è reale. Ma molto pr facebook