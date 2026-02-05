Il Milan di Allegri prosegue la sua corsa senza sosta. Dopo 23 partite, i rossoneri hanno già totalizzato 50 punti, una media che fa sognare lo scudetto. La squadra non ha mai perso dall’inizio e sembra aver trovato un equilibrio perfetto. Allegri ha plasmato una formazione che rispecchia il suo stile e le sue idee, portando avanti un progetto che funziona partita dopo partita. La crescita continua, e i tifosi cominciano a credere davvero nella possibilità di conquistare il titolo.

Nell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ampio spazio è dedicato al momento di forma del Milan. Da quando Massimiliano Allegri si è seduto sulla panchina rossonera, il Diavolo sembra aver cambiato pelle. L'ottavo posto dello scorso anno pare soltanto un brutto ricordo: oggi il Milan è secondo in classifica dopo 23 giornate con 50 punti conquistati, soltanto Ancelotti era riuscito a fare meglio (58 punti, stagione 20032004). Nonostante qualche problema di formazione dettato dagli infortuni, il Milan non ha mai abbandonato la zona più alta del campionato. Secondo il 'CorSport', l'artefice di questo capolavoro ha un nome e un cognome: Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il segreto del Milan di Allegri: una squadra forgiata a sua immagine e somiglianza

