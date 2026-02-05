Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 febbraio | Odile e Greta si riavvicinano Fulvio promosso
Tra cene interrotte e tensioni inaspettate, il Paradiso delle Signore torna con una puntata ricca di colpi di scena. Odile e Greta si riavvicinano, mentre Fulvio riceve una promozione che cambia le carte in tavola. La soap di Rai 1 tiene alto il ritmo, tra decisioni da rimandare e nervosismi che esplodono.
Tra cene interrotte, decisioni rimandate e tensioni che esplodono, la soap di Rai 1 prepara una puntata dove non mancano i colpi di scena. Ecco cosa succede venerdì 6 febbraio 2026 a Il Paradiso delle Signore 10. Al Paradiso delle Signore l'atmosfera si fa sempre più carica di aspettative e di non detti. La puntata in onda su Rai 1 venerdì 6 febbraio mette al centro relazioni in bilico, ambizioni professionali che cercano spazio e verità che rischiano di cambiare per sempre alcuni rapporti. Tra chi prova a guardare avanti e chi invece resta ancorato alle proprie paure, il grande magazzino milanese diventa ancora una volta il teatro di scelte tutt'altro che semplici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
