Il Papa in Perù tra novembre e dicembre

Il Papa Leone XIV potrebbe arrivare in Perù tra novembre e dicembre. Lo dice il quotidiano El Comercio, che cita il presidente della Conferenza Episcopale Peruviana, monsignor Carlos Garca Camader. Le possibilità di una visita sono alte: l’80 per cento. Resta da chiarire solo la data e i dettagli dell’organizzazione con il Vaticano.

2.37 La visita di Papa Leone XIV in Perù potrebbe avvenire tra novembre e dicembre Lo riferisce il quotidiano peruviano El Comercio, citando il presidente della Conferenza Episcopale Peruviana, monsignor Carlos Garca Camader, secondo il quale le probabilità di una visita sono "all'80%" e restano da definire soltanto la data e l'organizzazione del viaggio con il Vaticano. L'invito formale al Pontefice è stato inviato dal governo peruviano il 7 gennaio scorso e avrebbe già ricevuto una risposta favorevole dalla Santa Sede.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il Papa, 'preti e vescovi credibili solo se superano divisioni ed egoismi'Anche oggi la credibilità del nostro annuncio dipende da una comunione reale e sentita tra i pastori, e tra questi e il Popolo di Dio, superando divisioni, egoismi e ogni forma di isolamento. Lo ha ... ansa.it

Leone XIV: ai vescovi del Perù, il Perù occupa un posto speciale nel mio cuoreVi prego di ricordare ai miei cari figli del Perù che il Papa vi porta nel cuore e vi ricorda con affetto, soprattutto nella preghiera. Leone XIV ha cominciato così il discorso, in spagnolo, rivolto ... agensir.it

Mons. García Camader annuncia che Papa Leone XIV potrebbe visitare il Perù nel novembre 2026, evitando la fase elettorale. facebook

Mons. García Camader annuncia che Papa Leone XIV potrebbe visitare il Perù nel novembre 2026, evitando la fase elettorale. x.com