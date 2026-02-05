Il Papa in Perù tra novembre e dicembre

2.37 La visita di Papa Leone XIV in Perù potrebbe avvenire tra novembre e dicembre Lo riferisce il quotidiano peruviano El Comercio, citando il presidente della Conferenza Episcopale Peruviana, monsignor Carlos Garca Camader, secondo il quale le probabilità di una visita sono "all'80%" e restano da definire soltanto la data e l'organizzazione del viaggio con il Vaticano. L'invito formale al Pontefice è stato inviato dal governo peruviano il 7 gennaio scorso e avrebbe già ricevuto una risposta favorevole dalla Santa Sede.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

